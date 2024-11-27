Откуда Кабмин забрал деньги на "тысячу Зеленского": нардепы рассказали

По словам нардепов Железняка и Южаниной, дополнительные 3,8 млрд грн на кэшбек и "1000 от Зеленского" забрали из других программ.

Кабинет министров решил забрать деньги из программ поддержки бизнеса и разминирования и предоставить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году на программу кэшбека и на программу "Зимова єПідтримка", которую в народе прозвали "тысячей Зеленского".

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Нина Южанина в Telegram.

По информации Южаниной, Кабмин уменьшил:

на 99 млн 830 тыс. гривен – по программе "Частичное возмещение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства";

на 1 млрд 763 млн гривен – по программе "Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (инвестняни);

на 2 млрд гривен – по программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".

Вместо этого предусмотрено 3 млрд 863 млн гривен по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" для обеспечения единовременной государственной денежной помощи "Зимова єПідтримка".

Распоряжение Кабмина, опубликованное Ярославом Железняком / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что закон о повышении налогов в Украине вступит в силу с 1 декабря.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка" — по тысяче гривен на человека

В общей сложности на "Зимову єПідтримку" правительство выделит 5 млрд гривен, переведя средства из программы кэшбека.

Пользователи же соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на идею выплат.

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