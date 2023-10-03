Отмена фиксированного курса: что будет с наличным долларом и покупать ли валюту – эксперт

Эксперт рассказал, стоит ли ожидать значительных колебаний на рынке валют после решения НБУ.

Национальный банк Украины отказался от фиксированного курса гривны и с 3 октября 2023 года начинает политику "управляемой гибкости обменного курса". С начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года – 36,57 грн/доллар.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорит, что после решения НБУ значительные колебания курса доллара возможны в течение ближайших 10-12 дней, пишет "РБК-Украина".

Как пояснил эксперт, ситуация на наличном валютном рынке во многом будет зависеть от курса межбанка.

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"Другими словами, наличный рынок будет пытаться оперативно реагировать на любые изменения. В то же время понимаем, что регулятор также будет внимательно отслеживать ситуацию и не допустит каких-либо резких взлетов или падений валютных курсов: любой "сверхъестественный" ажиотаж будет своевременно преодолен", — сказал Лесовой.

Тарас Лесовой также говорит, что валютному рынку не будет угрожать дестабилизация.

"Стоит отметить, что в первые дни в обменных пунктах вполне возможно появление "иррациональных" курсов, что не будет совпадать с рыночными реалиями. Поэтому советуем гражданам не торопиться скупать доллары или евро. Ситуация остается контролируемой, и сейчас рынку не грозят глобальные изменения", – сказал Лесной.

Эксперт напомнил, что новый курсовой режим – это промежуточный этап для возобновления плавающего курса, который будет внедрен только тогда, когда этому будет способствовать ряд экономических и политических факторов.

Напомним, 3 октября курс доллара в обменниках Украины вырос после решения НБУ о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

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