ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1499
Время на прочтение
2 мин

Отмена пенсий по инвалидности: кто останется без денег уже в октябре

В большинстве случаев выплаты можно возобновить после устранения причины их прекращения, однако для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд и выполнить соответствующие требования.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пенсия

Пенсия

Уже в октябре 2026 года украинцы рискуют потерять пенсии по инвалидности из-за пропущенного медосмотра, нехватки стажа или отсутствия нужной справки.

Об этом сообщили в ПФУ.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года вместо привычных МСЭК оценку повседневного функционирования проводят специальные экспертные команды. Пенсию назначают исключительно на срок, на который установлена инвалидность.

«Если человек не явился для проведения оценки в определенный срок, выплата пенсии останавливается с первого числа следующего месяца», — пояснили в ПФУ.

Недействительный документ, разногласия по фамилии или даже отсутствие подписи в справке становятся законной причиной для отказа в назначении пенсии.

Если речь идет о исправимых неточностях, Пенсионный фонд должен выяснить обстоятельства и определить, влияют ли они на законность назначения средств. Поэтому пенсионерам следует проверять актуальность персональных данных и своевременно сообщать об их изменении.

Еще одна причина — человек пропустил обязательное повторное медицинское освидетельствование. Не всем гражданам инвалидность устанавливается бессрочно. В некоторых случаях ее определяют на определенный период, после завершения которого необходимо пройти повторную оценку состояния здоровья.

Еще одно основание для прекращения пенсии — потеря статуса лица с инвалидностью. Если во время повторной оценки экспертная команда установит, что здоровье человека больше не соответствует критериям инвалидности, соответствующий статус могут не продлить.

В таком случае человек может потерять право на пенсию по инвалидности, поскольку его назначение напрямую связано с наличием этого статуса. В то же время смена группы инвалидности не всегда означает полную отмену пенсии.

Пенсия в Украине — последние новости

В октябре 2026 года минимальные и предельные выплаты для пенсионеров не будут меняться. Это обусловлено тем, что прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность остается зафиксированным на уровне 2 595 гривен.

Следует заметить, что Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусматривает повышение пенсий, стипендий и отдельных государственных выплат на 20% для проживающих, работающих или обучающихся в горных населенных пунктах, перечень которых утвержден постановлением Кабмина №647 от 11 августа 1995 года в редакции с 27 февраля 2024 года. Для назначения доплаты пенсионеру нужно подтвердить статус населенного пункта и факт проживания, работы или обучения в нем, а не только регистрацию.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie