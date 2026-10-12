Отмена пенсий по инвалидности: кто останется без денег уже в октябре

Пенсия

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Уже в октябре 2026 года украинцы рискуют потерять пенсии по инвалидности из-за пропущенного медосмотра, нехватки стажа или отсутствия нужной справки.

Об этом сообщили в ПФУ.

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В ведомстве напомнили, что с 2025 года вместо привычных МСЭК оценку повседневного функционирования проводят специальные экспертные команды. Пенсию назначают исключительно на срок, на который установлена инвалидность.

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«Если человек не явился для проведения оценки в определенный срок, выплата пенсии останавливается с первого числа следующего месяца», — пояснили в ПФУ.

Недействительный документ, разногласия по фамилии или даже отсутствие подписи в справке становятся законной причиной для отказа в назначении пенсии.

Если речь идет о исправимых неточностях, Пенсионный фонд должен выяснить обстоятельства и определить, влияют ли они на законность назначения средств. Поэтому пенсионерам следует проверять актуальность персональных данных и своевременно сообщать об их изменении.

Еще одна причина — человек пропустил обязательное повторное медицинское освидетельствование. Не всем гражданам инвалидность устанавливается бессрочно. В некоторых случаях ее определяют на определенный период, после завершения которого необходимо пройти повторную оценку состояния здоровья.

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Еще одно основание для прекращения пенсии — потеря статуса лица с инвалидностью. Если во время повторной оценки экспертная команда установит, что здоровье человека больше не соответствует критериям инвалидности, соответствующий статус могут не продлить.

В таком случае человек может потерять право на пенсию по инвалидности, поскольку его назначение напрямую связано с наличием этого статуса. В то же время смена группы инвалидности не всегда означает полную отмену пенсии.

Пенсия в Украине — последние новости

В октябре 2026 года минимальные и предельные выплаты для пенсионеров не будут меняться. Это обусловлено тем, что прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность остается зафиксированным на уровне 2 595 гривен.

Следует заметить, что Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусматривает повышение пенсий, стипендий и отдельных государственных выплат на 20% для проживающих, работающих или обучающихся в горных населенных пунктах, перечень которых утвержден постановлением Кабмина №647 от 11 августа 1995 года в редакции с 27 февраля 2024 года. Для назначения доплаты пенсионеру нужно подтвердить статус населенного пункта и факт проживания, работы или обучения в нем, а не только регистрацию.

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