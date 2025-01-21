Отмена выплат людям с инвалидностью 2 и 3 группы: нардеп прояснил ситуацию

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал информацию о якобы отмене выплат людям с инвалидностью 2-3 групп. Прежде всего, она не соответствует действительности.

Об этом нардеп написал в Telegram.

Что известно

По словам нардепа, в Раде нет соответствующего законопроекта. Кабмин не принимал такое постановление.

"Народный депутат, на которого ссылаются все СМИ, сделал такое заявление с фразой, что "были такие разговоры в Кабмине", — заметил он.

Гончаренко добавляет, что отменять все выплаты недопустимо.

"Я надеюсь, Кабмин увидит такую реакцию и даже не будет рассматривать подобную инициативу", — подчеркнул он.

Также нардеп в очередной раз призвал внимательно читать первоисточники и проверять информацию.

Напомним, нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что Кабмин хочет упразднить выплаты людям с 2 и 3 группой инвалидности. Вместо этого могут ввести для 1 группы большую сумму выплаты.

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