Отмена выплат пенсий: в каких случаях пенсионеры могут остаться без денег

В каких случаях украинским пенсионерам может быть отменено начисление пенсии.

В Украине выплаты пенсий могут быть временно прекращены или отменены. В законодательстве прописаны причины, которые могут повлиять на это.

Об этом пишет "24 Канал".

Это могут быть: смерть пенсионера; выезд за границу на постоянное место жительства; выявление недостоверных документов, предоставляемых при оформлении пенсии; отсутствие действий на счетах пенсионера в течение полугода, неполучение средств на "Укрпочте"; непризнание гражданина лицом с инвалидностью; возвращение на работу пенсионера, вышедшего на пенсию за выслугой лет.

Как возобновить выплаты

Пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд для получения официальной причины отмены выплат. Для возобновления начисления пенсии лицу нужно написать специальное заявление.

Если произошли изменения, влияющие на пенсионные выплаты, например начисление дополнительного стажа, об этом нужно сообщить и подтвердить факт документально. Рассмотрение заявления продлится до 10 дней.

В некоторых случаях пенсионера обязывают пройти идентификацию. Процедуру можно осуществить как онлайн, так и офлайн.

Стоит добавить, что на период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен, пенсионеры, вынужденные выехать за границу, могут посылать документацию по почте.

К заявлению необходимо прикрепить копию документа о временной защите или статусе беженца, заверенных уполномоченными лицами, в частности, в посольстве Украины.

Напомним, Шмыгаль сообщил, когда и насколько вырастут пенсии украинцев.

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