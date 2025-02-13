Лимит на карточные переводы могут отменить: в НБУ назвали условие

Отменят ли эти лимиты в ближайшее время – зависит от готовности банков эффективно контролировать рисковые транзакции.

В Украине могут отменить лимит в 150 000 грн на карточные переводы уже через два месяца. Однако это возможно только при условии, что банки научатся самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Forbes.

По словам главы НБУ, установленные ограничения временные, и их цель – борьба с дропами (подставными лицами, которые используют карточки для отмывания денег).

“НБУ сразу объяснял, что эти ограничения – временные. Они не смогут самостоятельно побороть такое явление, как дропы. Для этого нужен комплекс мер, включая закон о реестре дропов, на принятие которого мы рассчитываем”, – заявил Пышный.

В то же время, 3 февраля председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что финансовый мониторинг карточных переводов может стать постоянным явлением.

Какие ограничения действуют сейчас

С 1 февраля в Украине начали действовать новые лимиты на карточные переводы:

для клиентов с высоким уровнем риска – ограничение до 50 000 грн в месяц;

для клиентов с "средним" и "низким" уровнем риска — ограничение до 150 000 грн в месяц.

"Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы, — говорит Пышный. — Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов". – подытожил Пышный.

Напомним, темпы инфляции в Украине, которые в январе достигли 12,9% в годовом измерении, оказались выше прогнозируемого Национальным банком Украины.

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