Отныне оформить статус переселенца можно через "Дию", а получить выплаты — на карту еПидтримка

Отныне оформить статус переселенца можно через "Дию", а получить выплаты — на карту еПидтримка

В Украине вынужденно перемещенные лица смогут получить ежемесячные выплаты на карту поддержания в "Дие".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в "Дие" теперь можно оформить статус ВПЛ и получить выплату от государства — для себя и своих детей.

Об этом он сообщил в своем Телеграмме.

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"Запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ... и получать ежемесячно 2 000 грн на себя и 3 000 грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту еПидтримка и потратить на что-либо (или снять наличные)", — сообщил Федоров.

Глава Минцифры отмечает, что услуга в приложении "Действие" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Позже появится возможность предоставить помощь всем переселенцам.

Напомним, глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что срок получения финансовой помощи в размере 2000 на каждого взрослого и 3000 гривен на каждого ребенка украинским переселенцам продлили. Раньше конечным сроком, когда можно было получить средства, было 14 апреля 2022 года, теперь это новая дата – 30 апреля.

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