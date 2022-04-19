Отныне оформить статус переселенца можно через "Дию", а получить выплаты — на карту еПидтримка

В Украине вынужденно перемещенные лица смогут получить ежемесячные выплаты на карту поддержания в "Дие".
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в "Дие" теперь можно оформить статус ВПЛ и получить выплату от государства — для себя и своих детей.
Об этом он сообщил в своем Телеграмме.
"Запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ... и получать ежемесячно 2 000 грн на себя и 3 000 грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту еПидтримка и потратить на что-либо (или снять наличные)", — сообщил Федоров.
Глава Минцифры отмечает, что услуга в приложении "Действие" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Позже появится возможность предоставить помощь всем переселенцам.
Напомним, глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что срок получения финансовой помощи в размере 2000 на каждого взрослого и 3000 гривен на каждого ребенка украинским переселенцам продлили. Раньше конечным сроком, когда можно было получить средства, было 14 апреля 2022 года, теперь это новая дата – 30 апреля.
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