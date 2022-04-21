Отопительный сезон 2022/2023 в Украине состоится без российских энергоносителей — Минэнерго

Одним из средств избавиться от энергетической зависимости от России станет экспорт украинской электроэнергии в европейские страны.

Отопительный сезон 2022/2023 годов будет отличаться от всех предыдущих не только для Украины, но и всей Европы.

Об этом сообщили в Минэнерго.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, первое, что нужно сделать – остановить войну, а для того чтобы ее остановить, нужно перекрыть России вентиль ее финансирования.

"Задачей №2 является обеспечение стабильного прохождения следующего отопительного сезона – 2022/2023. Он будет отличаться от всех предыдущих. Не только для Украины, но и всей Европы. Следующий отопительный сезон Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей", – подчеркнул он. .

"На следующий сезон – будем отрабатывать логистику уже в плановом режиме. Кроме этого, вместе с нашими западными партнерами разрабатываем механизмы диверсификации источников и поставок энергоносителей в Европу", – добавил министр.

Ранее стало известно, что Польша единолично ввела эмбарго на импорт российского угля, не ожидая решения других стран Европейского Союза.

Европейский Союз 5 апреля объявил о пятом санкционном пакете против РФ, предусматривающем запрет на импорт угля из России и запрет транзакций с четырьмя российскими банками.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада, чтобы помочь им перекрыть дефицит, созданный санкциями против России.

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