Отопительный сезон 2023-2024: куда обращаться для получения субсидии

С 1 октября в Украине жилищная субсидия будет рассчитана на отопительный период 2023-2024 годов.

Пенсионный фонд напомнил условия исчисления субсидии на отопительный период 2023-2024 годов.

Об этом передает пресс-служба ПФУ.

Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, будет произведен расчет размера субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней.

Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, определено до апреля 2024 года включительно.

Какие доходы учитываются

Доходы учитываются за I – II кварталы 2023 года. При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Субсидия за октябрь

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода от 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется.

Если раньше субсидию не получали

Если граждане, не получавшие жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся по ее назначению в период до 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года.

В Минсоцполитике уточнили, что оформить субсидию можно как в онлайн-формате, так и в органах социальной защиты.

Онлайн:

на портале "Дія";

на портале электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение ПФУ.

Также получить субсидию можно:

обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда без привязки к месту регистрации;

в уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в ЦНАП;

направить обращение по почте в Пенсионный фонд.

Фото: Министерство социальной политики Украины

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