Отопительный сезон 2025–2026: будут ли газовые блэкауты

Отопительный сезон 2025–2026

Украина готовится к отопительному сезону 2025–2026, который, как и предыдущие, может пройти в условиях войны.

Хватит ли нашему государству природного газа для тепла в батареях, откуда его будут поставлять и где будут брать на это средства, рассказала министр энергетики Светлана Гринчук, передает «Телеграф».

«13,2 млрд куб. м — цель к отопительному сезону, 4,6 млрд куб. м — цель по импорту. Это должно обеспечить нашу потребность в природном газе на период отопительного сезона при любых условиях — теплой или холодной зиме», — сказала Гринчук.

По ее словам, если ориентироваться на потребности прошлого года, то Украине хватило закупленных запасов. Кроме того, чиновница обещает, что государство и дальше будет наращивать собственную добычу природного газа. Это тоже один из приоритетов.

Хватит ли денег на отопительный сезон

Гринчук заверила, что деньги есть. Это:

внутренние кредиты от национальных банков,

грант от ЕБРР,

80 миллионов евро от Норвегии.

«То есть финансовый ресурс, который нужен до начала отопительного сезона, у нас есть», — заверила она.

Будут ли газовые блэкауты

Миинистр на этот вопрос ответила ремаркой, что эксперты в прошлом году прогнозировали, что предыдущая зима и это лето будут с 10-часовыми отключениями света. Однако этого не произошло. То же касается и газа.

«Поэтому без сильных атак мы планируем, что все так и будет. А экспертов, конечно, я очень люблю и уважаю, но они у нас наполовину эксперты, а наполовину — экстрасенсы», — шутя добавила Светлана Гринчук.

Напомним, что в ходе ночных обстрелов 21 августа российские беспилотники атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры Украины.