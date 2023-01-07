Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа до конца зимы

Украина начала отопительный сезон 2022/2023 с запасами газа в 11,7 млрд кубометров. Если этих запасов будет мало, западные партнеры помогут приобрести дополнительные объемы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд кубов газа. На складах 1,2 млн тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", — уточнил он.

Он также отметил, что украинская энергосистема работает стабильно, ремонты продолжаются.

"Пока успешно преодолеваем вызовы зимы", — добавил он.

Напомним, одной из стран, которая поможет пройти Украине этот сложный отопительный сезон, стала Норвегия. Украина получит около 350 млн куб м газа от норвежской государственной энергетической компании Equinor и 100 мл. куб м газа от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов.

Экстремальный отопительный сезон и нужно ли покупать фонарики и спальники | Николай Поворозник

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