Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа до конца зимы

Украина пока успешно преодолевает вызовы зимы.
Украина начала отопительный сезон 2022/2023 с запасами газа в 11,7 млрд кубометров. Если этих запасов будет мало, западные партнеры помогут приобрести дополнительные объемы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд кубов газа. На складах 1,2 млн тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", — уточнил он.
Он также отметил, что украинская энергосистема работает стабильно, ремонты продолжаются.
"Пока успешно преодолеваем вызовы зимы", — добавил он.
Напомним, одной из стран, которая поможет пройти Украине этот сложный отопительный сезон, стала Норвегия. Украина получит около 350 млн куб м газа от норвежской государственной энергетической компании Equinor и 100 мл. куб м газа от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов.
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