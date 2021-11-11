Отопительный сезон: сколько домов в Украине еще не подключили к теплоснабжению

Отопительный сезон: сколько домов в Украине еще не подключили к теплоснабжению

По словам главы Минрегиона, на 100% подключены к теплу жилые дома в 16 регионах.

В Украине к теплоснабжению подключили 98% жилых домов и социальной сферы.

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Чернышев объяснил, что южные регионы традиционно начали отопительный сезон несколько позже. И именно из-за этих областей пока нельзя говорить о полном подключении теплоснабжения по всей стране.

"Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской области. Две последние уже догнали лидеров. Одесская и Херсонская область несколько отстают, там с теплом около 80% жилых домов. У местных властей этих регионов задача оперативно завершить подключение на этой неделе", — сказал министр. .

По его словам, на 100% подключены к теплу жилые дома в 16 регионах. Критических ситуаций нет, процесс теплоснабжения происходит планово и штатно.

Также глава Минрегиона подчеркнул, что тарифы на тепло и горячую воду для населения не должны расти.

Напомним, что за год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку