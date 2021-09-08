Отопительный сезон в Украине: Шмыгаль рассказал о ценах и кто решает, когда батареи станут горячими

Отопительный сезон в Украине: Шмыгаль рассказал о ценах и кто решает, когда батареи станут горячими

Наполнение украинских подземных газохранилищ должно хватить для надежного прохождения отопительного сезона.

Украина готова к отопительному сезону более чем на 80%, а в Кабмине следить, чтобы цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне не росли.

Об этом во время заседания Правительства 8 сентября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В этом году, как обычно, решение о начале отопительного сезона будет принимать власть на местах. Кроме этого, органы местного самоуправления теперь ответственные за установление тарифов на тепло и горячую воду.

"Правительство, как мы и обещали, продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго." Нафтогаз "предлагает теплокоммунэнерго голубое топливо по 7 грн. 42 коп. За метр кубический в рамках трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу, по каждому региону ", — обещает премьер.

Шмыгаль напомнил, что продолжают работать летние контракты на поставку газа. И цена, которую люди платили в июле или августе, — они будут так же платить его в январе и феврале: "Это менее 8 грн. За куб — и это при том, что сейчас цены на газ в Европе из-за действий РФ находятся на абсолютном историческом максимуме. В гривнах они уже превысили 20 тыс. грн. за тысячу кубометров ".

По состоянию на 1 сентября уровень наполнения украинских подземных газохранилищ, по словам премьер-министра пересек отметку 18 млрд кубических метров и этого ього хватит для надежного прохождения отопительного сезона.

Ранее в Минрегионе сообщили, что по состоянию на начало сентября до старта отопительного сезона регионы технически готовы почти 80%.

Украина готова к началу отопительного сезона на 80% – Экономические новости

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