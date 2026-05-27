Оценить реформы Украины: миссия МВФ прибыла в Киев для пересмотра программы на $8,1 млрд

Миссия Международного валютного фонда для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на $8,1 млрд. прибыла в Киев и начинает работу.

Об этом сообщила постоянная представительница Фонда в Украине Пришила Тофано, пишет «Интерфакс-Украина».

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по статье IV Соглашений МВФ», — говорится в ее заявлении.

Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.

В новой программе Украина взяла на себя ряд важных обязательств, в частности, по налоговым реформам. Некоторые из них уже отложены или отклонены Верховной Радой.

Также программа предусматривает принятие законопроекта об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах. Голосование по нему ожидается в ближайшее время.

Миссия МВФ продолжит работу в Киеве для комплексной оценки выполнения Украиной взятых обязательств. Результаты пересмотра будут иметь важное значение для дальнейшего финансирования.

Напомним, Украина может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования в ближайшие месяцы. По словам главы подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леси Забуранной, текущих средств от МВФ хватит лишь до июня 2026 года, тогда как собственных ресурсов для покрытия невоенных расходов у страны нет.

Все внутренние поступления и налоги сейчас полностью устремляются на оборонный сектор. Вся социальная сфера, включая выплаты пенсий, а также заработные платы учителям и врачам, обеспечивается исключительно в результате международной финансовой помощи.

Из-за полной зависимости от партнеров для выживания украинской экономики критически важно, чтобы западные союзники не медлили с выделением новых траншей поддержки.

