Оцифровка трудовой книжки: статус «Выполнено» не гарантирует, что весь стаж засчитан

Оцифровка трудовой книжки

Реклама

Какие проблемы возникают после оцифровки трудовой книжки: скрытая угроза статуса «Выконано»

В последнее время работодатели и работники массово проверяют электронные трудовые книжки. Спешка связана с приближением официального дедлайна, установленного на 10 июня 2026 года. Многие пользователи, увидев в личном кабинете Пенсионного фонда Украины статус «Выконано», считают процесс успешно завершенным. Однако, как отмечают эксперты, такое убеждение представляет опасную ошибку. Отметка «Выконано» свидетельствует только о том, что отправленные документы были отсканированы и внесены в систему, но она вообще не гарантирует автоматического зачисления всего трудового стажа.

На практике после изменения статуса на «Выконано» граждане часто сталкиваются с серьезными разногласиями в данных. Сотрудники Пенсионного фонда Украины нередко отклоняют отдельные периоды работы из-за различных недостатков в бумажных документах. Среди наиболее распространенных проблем выделяют отсутствие нескольких лет стажа, нечитаемые или размытые записи, а также ошибки в написании фамилии, имени или отчества.

Кроме того, причиной непринятия периодов становятся неверные даты, отсутствие необходимых печатей предприятий, проблемы с верификацией старых записей или полное игнорирование периодов обучения и военной службы. Хуже всего то, что об этих потерянных годах люди обычно узнают уже при непосредственном оформлении пенсии.

Реклама

Пошаговый алгоритм проверки данных о страховом стаже

Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, после получения статуса «Выконано» необходимо осуществить тщательную самопроверку. Для этого необходимо выполнить несколько последовательных шагов:

Зайти в кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Перейти по цепочке меню в разделе «Электронная трудовая книжка», затем открыть вкладку «Данные ЭТК» и выбрать пункт «Оцифрованная ЭТК».

Внимательно сверить, все ли исторические периоды работы отображаются в системе.

Убедиться, что весь имеющийся страховой стаж зачислен в полном объеме.

Проверьте наличие официальных замечаний или комментариев от представителей фонда.

Если определенная часть стажа не была учтена, Пенсионный фонд обязательно оставляет сообщение с указанием конкретной причины отказа. В таком случае гражданину придется исправлять обнаруженные неточности, загружать дополнительные сканированные копии, предоставлять официальные архивные справки и повторно отправлять документы на рассмотрение.

Бумажные трудовые книжки пока не отменяются полностью и продолжают действовать, поэтому вести их все еще нужно. Однако приоритеты меняются, и ключевым источником информации для назначения пенсионных выплат становится именно электронный аналог вместе со сведениями из Реестра застрахованных лиц. Поэтому простого сканирования документов недостаточно. Сейчас критически важно лично убедиться в том, что Пенсионный фонд Украины должным образом учел каждый период работы и правильно рассчитал страховой стаж.

Новости партнеров