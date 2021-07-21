Ответственность РФ и энергобезопасность Украины: о чем говорится в заявлении США и Германии по "Северному потоку-2"

Берлин и Вашингтон обещают Украине всевозможные гарантии после запуска "Северного потока", но пример Будапештского меморандума заставляет обеспокоиться.

Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Текст документа был опубликован на сайте немецкого МИД. О чем в нем говорилось, тезисно подытоживает ТСН.ua.

Ответственность России за агрессию против Украины

"США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и европейский путь, которым она идет. Сегодня мы подтверждаем, что будем принимать меры против российской агрессии и российской разрушительной деятельности в Украине и за ее пределами", — говорится в сообщении.

США пообещали поддержать усилия Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины благодаря переговорам в Нормандском формате.

Германия обещает активизировать свои усилия в Нормандском формате, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений.

Энергетика как оружие РФ

Берлин и Вашингтон обязались координировать свои действия и реагировать на российскую агрессию и разрушительную деятельность, включая российские попытки использовать энергию как оружие.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский Союз к эффективным мерам, включая санкции, которые будут ограничивать возможности России по экспорту в Европу в энергетическом секторе, в том числе касается газа, а также будет применять эффективные меры в других экономически важных сферах", — обещают страны.

Отмечается, что обязательства направлено на то, чтобы Россия не использовала трубопровод для достижения агрессивных политических целей.

США и Германия уверяют, что поддерживают энергетическую безопасность Украины, а также Центральной и Восточной Европы.

Сохранение транзита газа через Украину

США и Германия сходятся во мнении, что в интересах Украины и Европы продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Согласно этой точке зрения, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы обеспечить продолжение соглашения о транзите газа с Россией до десяти лет и назначить для этого специального посланника. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты полагаются на полную поддержку этих усилий.

Инвестиции

Германия и США будут пытаться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины как минимум на 1 млрд. долларов США, в том числе от третьих лиц.

Сначала Германия добавит к фонда как минимум 175 млн долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих обязательств в ближайшие финансовые годы. Фонд будет способствовать использованию возобновляемых источников энергии, развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность.

Германия будет продолжать способствовать двусторонним энергетическим проектам с Украиной, в частности в сферах возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержку постепенного отказа от угля. Это также включает назначение специального посланника со специально выделенными средствами — 70 млн долларов США.

Германия также готова предоставить Киеву "пакет устойчивости", который будет поддерживать энергетическую безопасность Украины. Сюда также входит техническая помощь для интеграции Украины к европейской электрической сети.

Также Берлин обещает помочь Украине в кибербезопасности, поддержать усилия по реформированию украинского энергетического сектора и помочь разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

Напомним, что Меркель обсудила с Путиным "Северный поток — 2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток — 2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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