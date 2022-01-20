Ответственный Путин: в Польше рассказали, как будут бороться с газовым кризисом

Газовый кризис в Европе привел к росту цен.
Заместитель министра государственных активов Польши Мацей Малецкий заявил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за причинение газового кризиса в Европе, что приводит к росту цен.
Об этом сообщает PolskieRadio24.pl.
Мацей Малецкий заявил, что за энергетический кризис отвечает президент России Владимир Путин. Замминистра активов пояснил, что причиной рекордных цен является прекращение поставок газа в Европу и его исчерпание на европейских складах, значительная часть которых принадлежит России.
По его словам, польский сенат приступил к работе над законом о защите потребителей газового топлива. Он предусматривает заморозку тарифов на газ в 2022 году.
Подготовленные правительством нормативные акты предусматривают, что кроме домохозяйств тарифы, утвержденные председателем Управления регулирования энергетики, также пойдут на пользу чувствительным получателям, таким как больницы, школы и детские сады. Также предусмотрена компенсация продавцам газа тарифным потребителям.
Как сообщалось, Россию обвиняют в энергетическом кризисе в Европе.
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