Овощи бьют рекорды: как изменились цены на украинских рынках

Цены на овощи и фрукты / © pexels.com

На украинских рынках снова качнуло овощные ценники. Стоимость моркови и свеклы пошли вверх, зато картофель и белокочанная капуста немного облегчили бремя на кошельки покупателей.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Самый заметный рост демонстрируют тепличные овощи. Уже третью неделю подряд повышаются цены на помидоры — по состоянию на 23 октября они стоили в среднем 80-90 грн за килограмм, что на 14% дороже, чем на прошлой неделе. Причиной является сокращение поставок из местных комбинатов, где из-за похолодания созревание культур замедлилось.

Огурцы дорожают еще стремительнее — за неделю цены подскочили примерно на 21% и по состоянию на 24 октября достигли 90-110 грн/кг. Специалисты объясняют это завершением сезона сбора урожая в теплицах и высоким спросом на внутреннем рынке.

Лук тоже растет в цене — по состоянию на 23 октября фермеры реализовывали его по 7-13 грн/кг, что на 12% больше, чем неделю назад. Рост связан с неблагоприятными погодными условиями, которые мешают уборке урожая. Часть продукции хозяйства оставляют в хранилищах, что еще больше сокращает предложение.

Сладкий перец прибавляет в цене уже вторую неделю. Пекинская капуста немного подешевела, зато брокколи наоборот подросла в цене. В то же время разброс цен на цветную капусту сократился. Также растет стоимость кабачков, баклажанов и зелени — в частности салата и зеленого лука.

На рынке фруктов выросли цены на груши, лимоны и бананы, тогда как арбузы, дыни и апельсины подешевели.