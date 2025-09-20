Овощи дешевеют, а фрукты дорожают: как изменились цены на рынках Украины

Цены на овощи и фрукты / © iStock

В конце рабочей недели в Украине зафиксированы заметные колебания цен на овощи и фрукты. Некоторые продукты подешевели, однако большинство позиций подорожало.

Об этом свидетельствуют данные «Столичного рынка».

Зеленый лук потерял треть своей стоимости. Только за неделю цена на него снизилась на 50 гривен, и теперь килограмм стоит 100 гривен. Небольшое удешевление показали также молодая кукуруза — с 10 до 9 грн за штуку — и редис, цена которого снизилась с 30 до 28 грн/кг.

Зато помидоры продемонстрировали рост. Желтые подорожали на 15 гривен и сейчас стоят 65 грн/кг. Розовые прибавили меньше — с 55 до 60 грн/кг. В то же время килограмм чеснока вырос в цене на 25% и теперь составляет 100 грн против 80 в начале недели.

Подорожание коснулось и фруктов. Украинские груши, которые еще несколько дней назад продавали по 30 грн/кг, сейчас стоят 40 грн. Сливы также подорожали — с 25 до 30 грн/кг. Импортный инжирный персик после двух недель стабильной цены прибавил сразу 20 гривен, поднявшись до 130 грн/кг. Украинский нектарин вырос в стоимости еще ощутимее: с 75 до 100 грн/кг.

Наиболее значительное повышение показала малина. За несколько дней ее цена увеличилась на 60 гривен, и сейчас килограмм стоит 230 грн.

Напомним, в течение последнего месяца цены оставались относительно стабильными, однако сейчас стоимость моркови начала ощутимо падать.