Oxford Economics спрогнозировал курс доллара на 3 года: чего следует ожидать

С начала 2021 года украинская гривна сейчас самая крепкая.
Аналитики компании Oxford Economics улучшили свой прогноз по украинской гривне. По их оценкам, с начала 2021 года официальная валюта Украины сейчас самая крепкая.
Об этом сообщает Oxford Economics.
Каким будет курс доллара на 2021-2023 годы
В 2021 году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару, по прогнозам аналитиков компании Oxford Economics, следует ожидать на уровне 27,30.
В 2022 году, как утверждают аналитики, ожидается курс в среднем на уровне 28,70 гривны за доллар. Ранее они прогнозировали, что курс составит 29,30 гривны за доллар.
В 2023 году аналитики компании прогнозируют среднегодовой курс гривны на уровне 29,40.
Как сообщалось ранее, аналитики JPMorgan спрогнозировали, что курс гривны в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4. В конце года он будет на уровне 27,5. В 2022 году ожидается девальвация до 27,9, к концу следующего года — 28,5.
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