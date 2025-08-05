Ожидается, что украинцам в следующем году перечислят пенсии: кому и насколько возрастут выплаты в 2026 году

Перерасчет пенсии в следующем году

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В Украине в 2026 году запланирован очередной перерасчет пенсионных выплат.

Перерасчет пенсий запланирован в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, разработанной Министерством финансов Украины. Окончательные суммы будут уточнены при принятии государственного бюджета на 2026 год, однако уже сейчас ясно, что правительство планирует индексацию пенсий в соответствии с ростом минимальных социальных стандартов, а также учета инфляционных процессов.

Какой будет минимальная пенсия

Согласно новым прогнозам, минимальный размер пенсии вырастет на 203 гривны и составит 2564 грн вместо нынешних 2361 грн. Это повышение автоматически повлияет и на другие показатели, в частности на надбавки за дополнительный стаж, гарантированную пенсию пожилым людям, а также на максимальный уровень пенсий, который разрешено выплачивать в соответствии с законодательными ограничениями.

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Размер максимальной пенсии

Максимальная пенсия, которую могут получать украинцы (без учета специальных льготных категорий), вырастет с нынешних 23610 грн до 25640 грн. Таким образом, отдельные пенсионеры с высоким официальным доходом и большим трудовым стажем могут рассчитывать на повышение пенсии более чем на две тысячи гривен.

Размер гарантированной пенсии для лиц пенсионного возраста с полным трудовым стажем, другие надбавки

Вместе с повышением минимальной пенсии вырастет и гарантированный размер выплат для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих полный страховой стаж — для женщин это 30 лет, для мужчин — 35 . 40% от минимальной заработной платы, которая также увеличивается.

Отдельно следует обратить внимание на надбавки за сверхурочный стаж. Их выплачивают за каждый полный год стажа сверх нормы — то есть более 35 лет у мужчин и более 30 у женщин. Пока такая надбавка составляет 1% от минимальной пенсии — 23,61 грн, а с 2026 года она вырастет до 25,64 грн.

Повышение пенсий в 2026 году: хватит ли на базовые нужды

Хотя правительство анонсировало рост пенсий в 2026 году, эксперты и сами пенсионеры неоднократно отмечают: предложенные суммы повышения не способны покрыть даже базовые потребности пожилых людей. По оценкам экономистов, такие надбавки крайне незначительны на фоне общего подорожания продуктов, лекарств и коммунальных услуг.

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В марте 2026 года, согласно действующему законодательству, запланирована индексация пенсий — она проводится ежегодно, исходя из инфляционных показателей и роста средней зарплаты за предыдущие годы. Однако пока неизвестно, каким будет коэффициент индексации в 2026-м, а значит, и реальный размер повышения. Для многих пенсионеров именно индексация остается единственным механизмом, позволяющим хоть частично компенсировать потери от обесценивания гривны.

В июне 2025 года фактический прожиточный минимум для пенсионера составил 7091,80 грн. Именно такую сумму, по подсчетам экспертов, требуется ежемесячно, чтобы обеспечить минимально необходимый набор товаров и услуг — питание, лекарства, коммунальные платежи, одежду и другие базовые расходы. Речь идет не о комфортном уровне жизни, а об элементарном физическом выживании. В то же время, средняя пенсия в Украине на тот момент составляла лишь 6410,17 грн (без учета специальных пенсий, которые получают отдельные категории — например, судьи или госслужащие). Таким образом, средний размер выплат оказался более чем на 600 грн меньше фактического предела бедности.

Следовательно, несмотря на формальное повышение пенсий, большинство пожилых украинцев будут продолжать получать доходы, не покрывающие даже минимальные потребности. В 2026 году как минимальная, так и средняя пенсия будут оставаться ниже реального прожиточного минимума.