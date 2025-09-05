Ожидать ли удешевления бензина и дизеля: аналитик сделал обнадеживающий прогноз

Заправка авто / © Pixabay

Реклама

Водители могут ожидать изменения цен на горючее на автозаправочных станциях уже в сентябре. Предстоящее подешевение может произойти благодаря колебаниям мировых нефтяных котировок и укреплению национальной валюты.

Об этом пишет agronews.ua.

По прогнозам аналитика консалтинговой компании «Нафторинок» Александра Сиренко, по сравнению с августом, себестоимость бензина и дизельного горючего на украинских заправках имеет тенденцию к снижению, которое может составить около 2 гривен за литр.

Реклама

Это связано с тем, что в августе европейский нефтяной рынок демонстрировал снижение котировок по сравнению с июлем, а также гривна усилила свои позиции по отношению к доллару. Эти факторы создают экономические предпосылки для удешевления топлива на внутреннем рынке в сентябре.

Что касается стоимости сжиженного газа, то она сохраняется на стабильном уровне, несмотря на повышенный спрос. По словам Александра Сиренко, внешние рыночные цены позволяют удерживать цену газа на АЗС примерно без изменений с возможным незначительным снижением — около 50 копеек за литр в сентябре.

Аналитик также подчеркнул, что дефицит горючего в Украине отсутствует, подтверждением чему являются акции выходного дня от крупных сетей автозаправочных станций.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость горючего в Украине будет расти, по меньшей мере, дважды в течение двух следующих лет.