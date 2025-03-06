Ожидать ли украинцам повышения минимальной зарплаты: нардеп дал ответ

В ближайшее время повышения не будет, отметил нардеп Богдан Кицак и объяснил причину.

Повышение минимальной зарплаты в Украине заморожено из-за меморандума с МВФ.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире "Новости.LIVE".

"Ее рост (минимальной зарплаты – ред.) существенно отразится на бюджете, потому что повлечет за собой пересмотр зарплат госслужащих. Поэтому в ближайшее время повышения не будет", – заявил нардеп Кицак.

Минимальная зарплата – это гарантированный размер оплаты труда, который работодатель обязан платить работнику за проделанную работу. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 грн.

Напомним, ранее в Верховной Раде обсуждали возможность ее повышения:

с 1 апреля — до 9 100 грн (55 грн/час);

с 1 июля — до 10 100 грн (61 грн/час);

с 1 октября — до 11 184 грн (68 грн/час).

Эти изменения имели целью улучшить материальное положение граждан, но повышение было возможным только после соответствующего решения властей, которое не было принято.

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