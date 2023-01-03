Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ожидать ли украинским учителям повышения заработных плат в 2023 году

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1820
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ожидать ли украинским учителям повышения заработных плат в 2023 году

зарплата учителей

Повысят ли заработную плату учителям в текущем году, читайте в материале ТСН.ua

В 2023 году украинским педагогам не стоит ожидать повышения заработных плат.

В 2019 году Кабинет Министров Украины принял реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Постановление Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 г. №822 предусматривало повышение зарплаты учителям на 20%-70% до 31 декабря 2023 года.

Каждый год из-за отсутствия средств реализацию постановления переносили.

Постановлением правительства №1411 в Украине снова отложили реализацию постановления о повышении заработных плат педагогам. 

Повышение зарплат учителям произойдет не раньше 2024 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1820
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация