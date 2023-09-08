"Ожидаю до 37 грн за доллар до конца года": эксперт спрогнозировал уровень инфляции

До конца года инфляция может достигнуть менее 10% и это позволит стабилизировать ситуацию.

Экономист Игорь Порох спрогнозировал уровень инфляции, отметив, что курс гривны будет улучшаться и до конца года можно ожидать даже до 37 грн за доллар.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ожидается, что курс гривны будет улучшаться и я ожидаю до конца года даже до 37 грн за доллар. У нас было, скажем так, небольшое проседание из-за того, что инфляция в прошлом году была на уровне 23-25%. Сейчас практикуя инфляцию – у нас около 11% и она будет улучшаться, до конца года может достигать менее 10% и это позволит стабилизировать ситуацию, которая сложилась у нас сегодня", — отметил он.

Кроме этого, Порох добавил, что было еще несколько факторов, из-за которых курс гривны немного ухудшался в диапазоне 38,2 и выше.

"Это было вызвано тем, что на прошлой неделе было закрыть около 400 обменных пунктов из-за того, что они не следили за лицензиями и это был такой скачок, но сейчас ситуация выровнялась", — добавил экономист.

Напомним, Национальный банк 29 августа смягчил валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты.

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