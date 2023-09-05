Падают и перегреваются на солнце: Минобороны заплатило 650 млн грн фирме экс-нардепа за некачественные дроны — расследование

Министерство обороны Украины заплатило 650 млн грн аванса компании экс-нардепа Борислава Розенблата за беспилотники HAWK сомнительного качества. В августе 2023 года Минобороны получили только четыре беспилотника из 55 заказанных.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Минобороны в декабре 2022 года заключило контракт на 807 миллионов грн для закупки 55 беспилотных авиационных комплексов "HAWK" и перечислило аванс фирме экс-депутата Розенблата в размере 650 миллионов.

Компания ООО "Украинские авиационные системы" (ООО "УАС"), которой владеет супруга экс-нардепа Борислава Розенблата, должна была изготовить все беспилотники к середине августа 2023 года.

Так, "Украинские авиационные системы" до 15 августа пообещали сдать заказчику все 55 комплексов, но по факту сдали только один.

За месяц до сдачи контракта производитель организовал обучение для пилотов. Военные рассказали журналистам, что три четверти попыток полетать не удались вообще, а нормально запустить беспилотник получилось только в конце. Фрагмент неудачных попыток был снят на видео.

Сам Розенблат наблюдал за запусками и убеждал операторов БПЛА, что неудачи это норма, ведь им якобы дали "учебные борта" и после обучения операторов БПЛА военные получат вполне подходящие для работы дроны.

Однако 14 августа, за день до сдачи контракта, готовы были только четыре (каждый из которых стоил государству более 14,5 млн) из 55 беспилотников.

Комиссия Министерства обороны отказалась принимать три из четырех комплекса БПЛА:

два из них не смогли взлететь;

у одного были проблемы с камерой;

еще один упал носовой частью в землю во время приземления.

ООО "УАС" заявляла, что ее комплекс беспилотников разработан в кооперации с иностранными партнерами и производится в основном из импортных деталей. Допуск к эксплуатации в ВСУ беспилотникам HAWK был предоставлен еще в 2017 году экс-министром обороны Степаном Полтораком.

Еще во время испытаний этих беспилотников в 2016 году была информация, что из девяти попыток удачными были только семь.

Однако тогда Минобороны подписало контракт с фирмой. Первые два экземпляра были изготовлены через год. В тот момент их цена составляла около 6 млн грн. Летом 2019 года Минобороны заказало еще семь комплексов по той же цене.

Из-за проблем с комплектованием, его замены и проведения новых испытаний, выполнение контракта значительно растянулось во времени – определенные контрактом сроки поставки прошли.

Минобороны обратилось в суд с требованием заставить производителя уплатить 10 миллионов штрафа за срыв контракта, а производитель со своей стороны – с требованием пересмотра цены, ведь после замены комплектования, по его мнению, HAWK стоил значительно дороже.

Однако после начала полномасштабного вторжения из-за срочной необходимости в БпЛА, ООО "УАС" все же передало ВСУ комплексы дронов. В Минобороны подтвердили, что беспилотники попали к ВСУ и что негативных откликов на них от военных не поступало. Именно этим в Министерстве объяснили подписание с ООО "УАС" нового контракта – соответствующий заказ поступил от Генштаба.

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Однако стоимость беспилотников выросла – до более чем 14 млн грн.

Как рассказал бывший партнер Розенблата Константин Пожидаев, отвечавший за техническую сторону контракта, в эту стоимость были включены и сумма ущерба от ранее фактически подаренных ВСУ комплексов, и 30% "интереса" Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Именно такие документы – а точнее дополнительное соглашение к старому контракту – Розенблат якобы предлагал подписать Пожидаеву, однако тот отказался из-за больших рисков такой сделки.

Впрочем, в контракте стоят подписи и печати именно Пожидаева. Он утверждает, что они поддельные, а при подписании его даже не было в Украине. По его словам, это сделал его партнер Борислав Розенблат для получения контракта с Министерством обороны. После этого он уволил Пожидаева с должности директора и тот потерял контроль над компанией, а Розенблат – контроль над производством.

Пожидаев, просмотревший видео журналистов по испытаниям новых БпЛА HAWK, утверждает, что они не имеют ничего общего с теми, что их предприятие производило ранее.

В Минобороны сообщили, что в новом контракте с производителем речь шла о том же HAWK, что и раньше, но с улучшенными характеристиками: с увеличенными дальностью, временем полета и камерой, впрочем, по факту оказалось, что 650 миллионов отписали на не проверенные комплексы.

В августе Борислав Розенблат уверял, что в ближайшее время может сдать тридцать комплексов дронов, еще несколько десятков – через несколько месяцев. Минобороны согласилось перенести сроки сдачи комплексов на октябрь.

Однако счета ООО "УАС" находятся под арестом из-за уголовного дела, которое расследует ГБР.

Напомним, в Бельгии заявили, что не могут передать Украине самолеты F-16.

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