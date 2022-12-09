Падение будет глубже, чем ожидалось: Нацбанк скорректировал свой прогноз по ВВП Украины

Национальный банк Украины скорректировал свой прогноз по падению экономики на фоне войны в сторону еще более глубокого падения.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В частности, он отметил, что удары России по энергосистеме Украины несут в себе дополнительное инфляционное давление.

"По ВВП в этом году, скорее всего, падение будет немного глубже, чем ожидалось в октябрьских прогнозах. На следующий год даже при нашем базовом, относительно оптимистическом сценарии рост ВВП будет очень вялым и намного ниже, чем те 4%, которые мы допускали в октябрьском прогнозе", — заявил замглавы НБУ.

Николайчук также добавил, что ухудшения ситуации следует ожидать и с внешней торговлей из-за потери экспортных мощностей и роста потребностей в импорте.

Он также сообщил, что обновленный прогноз НБУ опубликует в конце января 2023 года и в нем уже будут учтены последствия энергетического террора РФ и другие факторы.

ВВП Украины и война

Напомним, что в октябре НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам 2022 сократится на 32%.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%. Во втором квартале 2022 года он снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Но по прогнозам министра экономики Украины Юлии Свириденко, ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключения света.

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Так, ранее вообще сообщалось, что годовой прогноз падения реального ВВП может составить до 35%. А рост мизерный — чуть больше 3%. Впрочем, и это только ориентировочные цифры. Пока все потери оценить трудно, ведь война продолжается.

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