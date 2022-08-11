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Пакет помощи будет больше, чем в "плане Маршала": Германия готовит конференцию по восстановлению Украины

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Пакет помощи будет больше, чем в "плане Маршала": Германия готовит конференцию по восстановлению Украины

Фото: Pexels

Германия осенью хочет организовать международную конференцию, на которой будут обсуждаться планы восстановления Украины.

Западные партнеры Украины будут решать, на что в первую очередь следует потратить средства во время восстановления нашего государства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Предварительно конференция, на которой будут обсуждать планы восстановления Украины, пройдет в Берлине 25 октября. Германия уже начала процесс подготовки этого заседания, поэтому окончательная дата пока неизвестна.

На этой конференции будут обсуждать, как лучше потратить деньги, которые западные партнеры предоставят для восстановления Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг сообщил, что пакет реконструкции для Украины будет больше "плана Маршалла", который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

"Ущерб большой, он будет стоить миллиарды и потребовать от всего мирового сообщества разработки разумных решений. Это будет большая, большая задача, которая мало связана с планом Маршалла. Он будет больше", — сказал Шольц.

Напомним, в Лугано договорились о поддержке Украины на $1,9 млрд – куда потратят деньги.

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