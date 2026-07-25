Пакет школьника: кто получит 5000 гривен и при каких условиях их могут забрать

Родители первоклассников могут получить 5000 гривен на подготовку к школе / © ТСН

Реклама

В Украине идет реализация новой государственной программы поддержки семей, в рамках которой родители могут получить единовременную выплату в размере пяти тысяч гривен на подготовку ребенка к первому классу. Целевые средства предназначены исключительно для безналичного приобретения школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых для обучения вещей.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Кто имеет право на финансовую помощь

Право на получение специальной выплаты имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях постоянно проживающие на территории государства вместе со своим будущим школьником. Также эта инициатива распространяется на лиц со статусом беженцев и граждан, официально нуждающихся в дополнительной защите от государства.

Реклама

Кроме родных родителей, оформить целевую помощь могут законные представители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. В частности, речь идет о родителях-воспитателях детских домов семейного типа, приемных родителях, патронатных воспитателях и других уполномоченных государством лицах.

В то же время правительство установило определенные ограничения, согласно которым государственная финансовая поддержка не будет предоставляться детям, которые сейчас находятся за границей. Также выплаты недоступны тем семьям, которые фактически проживают на временно оккупированных территориях, для которых официально не определена дата завершения оккупации.

Особенности начисления и возврата средств

Процесс назначения выплат максимально автоматизирован, ведь учебные заведения самостоятельно формируют электронные списки зачисленных в первый класс детей и передают их в Пенсионный фонд. Финансирование этой социальной программы осуществляется за счет государственного бюджета с привлечением мощной финансовой поддержки международных партнеров и иностранных донорских организаций.

Помощь оказывается исключительно в безналичной форме и зачисляется на специальный банковский счет отдельно для каждого будущего школьника в семье. Однако полученные средства придется в полном объеме вернуть государству, если во время проверки будет установлен факт предоставления ложной информации или если деньги не будут использованы по своему прямому назначению.

Реклама

Как правильно подать заявление в рассрочку

Для получения помощи родителям необходимо подать официальное электронное заявление через мобильное приложение "Действие" не позднее первого ноября текущего учебного года. Альтернативным вариантом является личное обращение в территориальные органы Пенсионного фонда Украины, где такое же заявление можно быстро оформить в традиционной бумажной форме.

После получения соответствующего запроса Пенсионный фонд имеет десять рабочих дней для тщательной проверки информации и ее передачи в уполномоченный банк. Со своей стороны, банковское учреждение получает еще десять рабочих дней для открытия или подтверждения специального счета в формате IBAN для непосредственного начисления денег.

Порядок зачисления средств напрямую зависит от выбранного способа подачи документов на получение этой социальной помощи. Если все оформлено онлайн через Действие, сумма автоматически поступит на счет, к которому привязана виртуальная карточка, а в случае бумажного заявления деньги могут перевести на любой другой специальный счет.

Следует отметить, что гражданам с уже открытыми для других государственных программ специальными счетами не нужно повторно обращаться в банковские отделения. Если же у семьи есть сразу несколько таких активных счетов, система автоматически отнесет помощь на открытый последним.

Реклама

Напомним, новое правительство готовит масштабное повышение выплат на детей . Суммы могут вырасти в 2–3 раза. Согласно документу, впервые предлагают ввести единовременную выплату 36 тыс. грн.

Новости партнеров