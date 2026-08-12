Пакунок школяра 2026: на что можно потратить 5 000 грн

Канцтовары / © unsplash.com

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Единовременная помощь «Пакунок школяра» составляет 5 000 гривен на каждого первоклассника. Это не выплата всем украинским семьям, а средства для родителей или законных представителей детей, начинающих обучение в первом классе.

Деньги предназначены для базовой подготовки ребенка к школе. Перед покупкой проверьте категорию товара, конкретную торговую точку и актуальные условия программы.

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На что можно потратить 5000 грн

За средства «Пакунок школяра» можно приобрести товары в следующих категориях:

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канцелярские товары — тетради и другие школьные принадлежности;

книги - в том числе энциклопедии, атласы и учебную литературу;

детская одежда ;

детская обувь .

Книги добавили в список категорий программы отдельно. Выплату можно использовать не только на вещи для ежедневного обучения, но и на литературу, которая поможет ребенку подготовиться к школе.

В то же время, не стоит воспринимать 5 000 гривен как универсальный бюджет на любые покупки. Оплата должна соответствовать разрешенной категории, а магазин – участвовать в программе.

Где искать магазин, принимающий оплату

Официальный дашборд программы показывает торговые точки, где можно рассчитаться средствами «Пакунок школяра». По информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, на карте отображается более 25 тысяч таких точек по всей Украине.

Список не является исчерпывающим и может изменяться. На актуальной карте можно проверить адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, через переименование общин или улиц.

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Как работает Действие.Карточка и когда можно потратить средства

Для выплаты используется Действие . Ее не следует путать с отдельными картами программ «Восстановление» и «Национальный кэшбек»: они остаются отдельными инструментами.

После одобрения заявления начисление средств может занять до 14 дней. Использовать выплату можно в течение 180 дней. Для оформления программы Действие.Карту нужно подключить до 15 ноября.

Перед оформлением проверьте данные заявления в приложении Действие и убедитесь, что карта подключена для получения выплаты. Условия и сроки программы могут быть обновлены, поэтому перед оплатой ориентируйтесь на актуальные сообщения в «Действии» и официальные страницы программы.

Что делать, если оплата не проходит

Если платеж не удается произвести, сначала проверьте три вещи:

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Принадлежит ли покупка к разрешенной категории; Есть ли конкретная торговая точка в актуальном списке программы; Достаточно ли средств на Действие.Карте и правильно ли выбрана карта для оплаты.

Если эти условия выполнены, но платеж все равно отклоняется, обратитесь в банк или службу поддержки соответствующего сервиса. Доступность оплаты зависит от категории товаров и подключения торговой точки.

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