Об этом пишет военный блогер Данил Яковлев, публикуя сюжет ТСН.

«Европейская солидарность» захватила полтысячи квадратных метров офисов возле Киево-Печерской Лавры, 5 лет не платила, но сама зарабатывала, сдавая эти помещения в аренду», — отмечает военный.

По его словам, в 2019 году штаб «Европейской солидарности» разместился в помещении напротив Киево-Печерской Лавры. После поражения Порошенко на выборах партия перестала платить около 300 тысяч гривен в месяц, а пока длились суды — сменила замки, переподключила камеры, выставила вооружённую охрану и сдала помещения в субаренду.

«В итоге суд обязал партию Порошенко съехать. Но когда дело дошло до выселения, у Петра Алексеевича заявили, что “Евросолидарность” переехала, а помещениями пользуются другие организации по договорам субаренды, поэтому решение суда не может быть выполнено», — говорится в публикации.

Блогер добавляет, что на месте спорных офисов появлялись соратники Порошенко, которые пытались легализовать присутствие в здании. После решения суда партийцев всё же выселили, но, как отмечают авторы, история осталась очередным пятном на репутации пятого президента.

«Порошенко — один из трёх самых богатых олигархов страны. Он — самый богатый избранник Европы. Его состояние — более миллиарда долларов. Его партия в Верховной Раде Украины — самая богатая в стране. Он сам зарабатывает больше, чем все 705 депутатов Европарламента вместе. Во время войны он разбогател в 40 раз. За один год российского наступления этот политик “заработал” больше, чем за 20 лет до войны. Захватить помещение у бизнеса, повесить таблички “депутатская приёмная” (мол, неприкосновенные) и зарабатывать во время войны может только настоящий барыга. Этот же барыга во дворе захваченного офиса снимает пафосные пиар-ролики, будто помогает Вооружённым силам Украины за счёт донатов украинцев. Считаю, партия “Европейская солидарность” должна понести ответственность. Надеемся, старшие товарищи Порошенко из Европейской народной партии тоже сделают выводы и исключат этих “окупасов” из своего состава. Ведь таким дикарям — не место в Европе», — резюмирует Данил Яковлев.

Также военные сравнили действия партии Порошенко с мошеннической практикой так называемых «окупасов» в странах Европы — людей, которые занимают чужие квартиры и годами не платят за них, пользуясь пробелами в судебной системе.

«Владельцам проще откупиться от таких оккупантов, чем вступать в судебные тяжбы. На этом и зарабатывают мошенники. Их так и называют — “окупасы”. “Окупасы” Порошенко поступили точно так же», — подчёркивает Данил Яковлев.