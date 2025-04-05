Пасхальная корзина 2025: сколько придется потратить на продукты

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К Пасхе цены на основные продукты останутся стабильными или незначительно изменятся.

Об этом пишет УКАБ.

За последний месяц средняя цена десятка яиц увеличилась на 9% и сейчас составляет 76,4 гривны. За год цена выросла практически на 30%. В канун праздников спрос, вероятно, удержит цену на яйца на текущем уровне или приведет к незначительным колебаниям.

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Уже в мае ожидается увеличение объема яиц на рынке благодаря поступлению продукции из частных хозяйств, что снизит цену на 25%. Индекс стоимости кулича значительно вырос: приготовление 3-4 куличей весом по 500-600 грамм по традиционному рецепту обойдется в 318,4 гривны, что на 38,6% дороже, чем в прошлом.

За это время наибольшее удорожание наблюдается у сливочного масла — его цена выросла на 71% и составляет 121 гривну за 200 граммов, молока (+31%, 30 гривен за 500 мл) и яиц (+61%, 58 гривен за 8 штук).

Мука и сахар снизились в цене за последний месяц на 8% и 6% соответственно, но это не компенсирует их годовой рост: мука по-прежнему дороже на 14%, а сахар — на 13%. Стоимость дрожжей осталась стабильной.

Цена на свиную ошейку увеличилась на 2% за последний месяц и теперь на 20% выше, чем год назад, составив 275 грн/кг. Стоимость сала остается в большинстве своем стабильной — 239 грн/кг (+1% в месяц и +1% в год).

Твердый творог подорожал на 5% за месяц и на 21% по сравнению с прошлым годом, его цена теперь составляет 595 грн/кг. Цены на помидоры и огурцы снизились за месяц, но по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12-25%.

Ожидаются незначительные колебания цен перед праздниками, но резкого роста не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожают яйца.