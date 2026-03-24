Пасхальная корзина 2026 года подорожала на 14%: сколько стоят паска, мясо и овощи

Пасхальная корзина 2026 года для семьи из четырех человек прибавила в цене 14% по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорит директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Стоимость продуктов для корзины составит около 1903 грн. Рост цен эксперт объясняет последствиями войны, материальными и финансовыми потерями для украинских семей, а также общим уменьшением покупательной способности.

Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко отмечает, что особенно ощутимо удорожание в пострадавших от боевых действий регионах.

«Украинцам придется тщательно планировать расходы на Пасху, ведь потеря доходов и инфраструктурные проблемы заставляют экономить», — объясняет он.

Основные продукты для корзины на Пасху

Больше всего выросли цены на мясо, молочные продукты и овощи. Базовый набор — паска, яйца, колбаса, буженина, сало, сыр, масло, хрен и соль — в апреле 2026 года обойдется в 1903,19 грн, тогда как в 2025 году он стоил 1663,26 грн. Если добавить овощи и вино, цена вырастет до 2347,94 грн.

Стоимость домашней паски (700 г муки, 6 яиц, 150 г масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) за 1 кг составит около 266,89 грн — это на 14,6% дороже прошлогодней.

Удорожание объясняют ростом цен на яйца (+19,3%), масло (+6,8%), молоко (+49,6%), муку (+38,6%), дрожжи (+12,8%) и изюм (+14,1%).

Единственный подешевевший продукт — сахар (-18%).

Мясо и молочные продукты

Самыми дорогими остаются мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) будет стоить 287,5 грн,

буженина — 353 грн,

сало остается почти на уровне прошлого года — до 123 грн за 0,5 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за:

твердый сыр (298 грн за 0,5 кг),

сливочное масло (292 грн за 0,5 кг),

мягкий творог (157,5 грн за 0,5 кг).

В сравнении с 2025 годом цены выросли на 3-31% в зависимости от продукта.

Овощи и другие продукты

В этом году значительно подорожали помидоры и огурцы. Если тепличные помидоры в 2025 году стоили до 78 грн за 0,5 кг, сейчас их цена достигает 187-278 грн за кг. Огурцы подорожали на 38,5% — 175-275 грн за кг.

По словам Юрия Лупенко, подорожание пасхальной корзины вызвано последствиями войны, снижением производства, ростом цен на энергоносители и проблемами с логистикой. Особенно это видно в зонах боевых действий и среди переселенцев.

«Многие украинцы будут экономить на корзине: кто-то сократит количество продуктов, кто-то откажется от более дорогих позиций — колбасы, буженины или твердого сыра, — а кое-кто ограничится лишь паской и пасхальными яйцами для освящения», — заключает эксперт.

По официальным данным, средняя цена сейчас держится на уровне 87,16 грн. за 10 штук.