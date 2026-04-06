Пасхальная корзина 2026 года подорожала: сколько придется выложить на продукты

Пасхальная корзина / © УНИАН

Реклама

Цена традиционного набора продуктов к Пасхе в 2026 году выросла на 12,7–17% по сравнению с прошлым годом. Окончательная сумма зависит от ассортимента товаров в праздничной корзине.

Об этом сообщает «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Какая стоимость праздничного набора

Эксперты рассчитали три варианта наполнения корзины. Базовый набор, куда входят паска, десяток яиц, соль, хрен и свеча, в среднем стоит 482 грн, что на 12,7% дороже показателей 2025 года.

Реклама

Расширенный вариант с сыром, колбасой и горчицей обойдется в 965 грн, продемонстрировав рост на 13,8%.

Самая дорогая корзина, в которую добавили кагор, свежие овощи и сало, будет стоить 1387 грн, что на 17% превышает прошлогоднюю цену.

Цены на яйца и домашнюю выпечку

Стоимость десятка куриных яиц в настоящее время составляет в среднем 86,4 грн. За последний месяц этот продукт подорожал на 4%, а за год — на 13%.

Приготовление 3–4 пасок среднего размера по классическому рецепту в домашних условиях обойдется хозяевам в 357,2 грн. Это на 12,2% дороже, чем в прошлом.

Реклама

Динамика цен на ингредиенты

Среди составляющих для выпечки пояса зафиксировано неоднородное изменение цен. Больше всего подорожали изюм — на 27%, до 53,4 грн за 200 граммов. Также увеличилась стоимость сливочного масла на 13,1% и молока на 11,6%.

В то же время, часть продуктов наоборот потеряла в цене: ванилин подешевел на 26,8%, сахар — на 12,6%, а сахарная пудра — на 2,5%. По данным аналитиков, общее удорожание корзины обусловлено преимущественно ростом цен на молочные продукты и мясные изделия.

Цены на продукты — последние новости

Напомним, в Украине в апреле подорожают фрукты и овощи, невзирая на то, что стоимость некоторых продуктов упала.

Кроме того, к концу марта 2026 года выросли цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

Реклама

В целом Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%.