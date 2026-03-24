Пасхальная корзина дорожает: сколько стоят яйца в супермаркетах

В канун Пасхальных праздников украинские потребители столкнулись с очередным удорожанием базовых продуктов. В частности, в отечественных супермаркетах стремительно поползли вверх цены на куриные яйца.

О мониторинге стоимости продуктов пишет «Новости.LIVE».

Цены на яйца выросли — сколько стоит десяток

По официальным данным, средняя цена сейчас держится на уровне 87,16 гривны за десяток, а общее удорожание за месяц составило около 1%. Однако на полках магазинов этот скачок ощущается гораздо сильнее.

Сейчас самую дешевую упаковку яиц можно найти в сети «Сільпо» – там десяток обойдется в 65,91 грн. Несколько дороже продают в «Варусе» - 69,80 грн. Наивысшие же цены зафиксированы в «МегаМаркете», где стоимость достигла 92 гривен (плюс 3,80 грн к предыдущему ценнику). В других популярных сетях, таких как “АТБ”, “Ашан”, “Фора” и “Метро”, цены колеблются в пределах 75-80 гривен за десяток.

Как украинцы пытаются сэкономить

Из-за высокой стоимости фасованного продукта покупатели ищут альтернативные пути экономии. Все большее количество людей отказываются от удобных картонных и пластиковых упаковок в пользу обычных лотков.

«В то же время украинцы пытаются экономить и чаще берут яйца поштучно. Они дешевле, потому что не включают стоимость упаковки, но и здесь цены пошли вверх», — отмечает издание.

Поштучная продажа действительно демонстрирует рост. К примеру, в «Варусе» одно яйцо сейчас стоит 5,69 грн (базовая цена без скидки составляет 6,29 грн). В "Форе" и "Новусе" за штуку придется отдать около 6,80-6,89 грн, а в "Мегамаркете" цена доходит уже до 8 гривен за одно яйцо.

Напомним, экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда предупреждает, что "настоящий пост" начнется уже после Пасхи на фоне критического удорожания продуктов. По его словам, цены в супермаркетах взлетят через три недели.