Пенсии более 20 тысяч гривен: кто сможет получить уже с 1 марта

Чернобыльцам предусмотрены выплаты

Чернобыльцы могут получать пенсии по возрасту с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет, а также выплаты по инвалидности, размер которых зависит от категории пострадавших.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет — в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.

В то же время размер пенсии по возрасту исчисляется по общим правилам в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляет:

для I группы инвалидности — 17 486,60 гривны

для ІІ группы инвалидности — 13 989,28 гривны

для ІІІ группы инвалидности — 10 491,96 гривны

С 01.03.2026 минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС будет составлять:

для лиц с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн

для лиц с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 12 392,13 грн

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Кроме пенсий по возрасту, в Украине существует система льготных пенсий, позволяющая определенным категориям граждан выйти на отдых ранее установленного общего возраста. Это связано с особенностями их работы, которые могут быть вредными для здоровья или требовать значительных физических нагрузок. Кто может получить повышенную пенсию — читайте в новости.