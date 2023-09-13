Пенсии для "чернобыльцев": Конституционный суд принял важное решение

Размер пенсий для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС не может корректироваться Кабинетом Министров Украины в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов.

В среду, 13 сентября, Конституционный суд принял решение, согласно которому пенсии гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, должны выплачиваться в объеме, предусмотренном специальным законом, а не в зависимости от наличия денег у государства, как это зафиксировали в Бюджетном кодексе. .

Об этом сообщили на официальном сайте Конституционного суда (КС).

Суд признал неконституционными положения Бюджетного кодекса, которыми установлено, что нормы Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" № 796 применяются в порядке и размерах, установленных правительством исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

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КС исходил из того, что закон №796 является специальным, им определены основные положения по реализации конституционного права, поэтому суд подчеркнул, что социальные гарантии для этой категории лиц, в частности, размер их пенсионного обеспечения должен устанавливать законодатель исключительно этим законом.

КС также постановил, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы, не могут зависеть от имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов, а также бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования

"Такие пенсии должны выплачиваться в порядке и размерах, определенных законом. При этом размер пенсий не может корректироваться Кабинетом министров Украины в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов”, – отмечают в Конституционном суде.

Судьей-докладчиком по делу выступал Виктор Кичун.

Напомним, в Украине в 2024 году планируется повысить пенсии на 16%.

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