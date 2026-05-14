Пенсии для украинцев в Польше: кому назначат выплаты и как на это влияет стаж

Украинцы имеют право на пенсионное обеспечение от польского органа социального страхования (ZUS), однако для начисления средств необходимо соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает inPoland.

Начисление польских пенсий украинским гражданам стало возможным благодаря двустороннему соглашению о социальном обеспечении, вступившему в силу еще в начале 2014 года. Этот документ фактически объединяет трудовой путь человека, позволяя суммировать стаж, полученный как дома, так и в Польше.

Что стоит знать о системе пенсий для украинцев в Польше

Согласно договору, каждое из государств берет на себя финансовые обязательства только за то время, когда лицо работало в пределах его юрисдикции. Это означает, что польская сторона (ZUS) начисляет выплаты исключительно за годы официального трудоустройства в Польше, тогда как Пенсионный фонд Украины обеспечивает часть пенсии, заработанной в Украине.

Кроме того, действует принцип суммирования страховых периодов, что важно для лиц, чей стаж работы в одной стране не достаточен для необходимого для получения пенсии или пособия по инвалидности.

Речь идет о том, что если у гражданина не хватает лет работы только в одной стране, в таком случае могут учитываться периоды страхования в обоих государствах.

Правила для разных поколений украинских пенсионеров в Польше для разных поколений

Правила назначения пенсионных выплат гражданам в Польше зависят от даты рождения.

Те, кто родился до 1 января 1949 года, выходят на пенсию в 60 (женщины) или 65 лет (мужчины) при наличии 20 или 25 лет стажа соответственно. Если польского опыта не хватает, ZUS добавит украинские годы, однако сумму выплаты рассчитают только из местных взносов.

Для лиц, рожденных после 1948 года действуют новые правила: размер пенсии напрямую зависит от объема накопленных в Польше средств. В этой системе право на выплаты дает даже кратковременная официальная работа, хотя из-за малого стажа начисленные суммы обычно минимальны.

Что нужно, чтобы получить доплаты минимальной пенсии в Польше

Для того, чтобы получить доплаты к минимальной пенсии в Польше нужно выполнить дополнительные условия. Речь идет о достаточном страховом стаже и постоянном проживании на территории Польши.

Как сообщает издание inPoland, в 2025 году пенсии от ZUS получали около 12 тысяч граждан Украины.

