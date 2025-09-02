ТСН в социальных сетях

Пенсии государственным служащим: размер и условия получения

Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% от суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Часть госслужащих имеют право на специальную пенсию

В Украине часть госслужащих имеет право на специальную пенсию.

Пенсионное обеспечение государственных служащих регулируется положениями Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» согласно статье 90 Закона Украины «О государственной службе от 10.12.2015 № 889».

В то же время пунктами 10 и 12 раздела XI Заключительные и переходные положения Закона № 889 предусмотрено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII О государственной службе, согласно которой пенсия назначается, если по состоянию на 01.05. 2016:

  • лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины, а также занимала должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016

  • лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабинета министров Украины, независимо от того, занимала ли она должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016

В соответствии с Порядком назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 14.09.2016 № 622, право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона №3723-XII при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и необходимого стажа государственной службы», имеют:

  • мужчины, достигшие возраста 62 года

  • женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения по ее назначению, но не ранее даты возникновения соответствующего права в размере 60% заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Украине предусмотрены социальные пенсии для лиц, не имеющих права на традиционную выплату из-за отсутствия необходимого страхового стажа.

