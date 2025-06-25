Пенсии и социальные выплаты для лиц с инвалидностью: что ожидать в июле 2025 года

Пенсии для людей с инвалидностью

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Лица с инвалидностью в Украине являются одной из самых уязвимых категорий населения, нуждающихся в постоянной государственной поддержке. В 2025 году по-прежнему предоставляются различные виды финансовой помощи, включая пенсии по инвалидности и социальные выплаты. Часть этих выплат была скорректирована уже в марте 2025 года. Эксперты рассказали, какие размеры пенсий и пособий ожидаются для людей с инвалидностью в июле 2025 года, с учетом разных категорий и обстоятельств.

Размер пенсии по инвалидности: общие правила для гражданских лиц

Для гражданских лиц, получивших инвалидность, размер пенсии определяется как определенный процент от базовой пенсии по возрасту. Эти нормы установлены Пенсионным фондом Украины и зависят от группы инвалидности:

Лица с I группой инвалидности получают 100% от размера пенсии по возрасту. Эта группа устанавливается лицам с устойчивыми, значительно выраженными нарушениями функций организма, что приводит к значительному ограничению жизнедеятельности и нетрудоспособности или невозможности самообслуживания.

Для лиц с ІІ группой инвалидности размер пенсии составляет 90% от пенсии по возрасту. Эта группа назначается лицам с стойкими, выраженными нарушениями функций организма, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности.

Лица с ІІІ группой инвалидности получают 50% от пенсии по возрасту. Эта группа устанавливается лицам со стойкими, умеренной выраженностью функциональными нарушениями, приводящими к умеренному ограничению жизнедеятельности.

Важные нюансы расчета при определении размера пенсии учитывается не только группа инвалидности, но и страховой стаж лица. Кроме того, к расчету принимается период с момента установления инвалидности до достижения лицом пенсионного возраста, который в Украине составляет 60 лет. Это позволяет обеспечить более справедливый расчет, учитывая продолжительность периода, в течение которого человек находился в состоянии инвалидности и, возможно, не мог полноценно работать.

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Социальная помощь для лиц с инвалидностью с детства

Следует отметить, что лица с инвалидностью с детства, не имеющие достаточного страхового стажа (например, потому, что их состояние здоровья не позволяло им работать), не получают пенсию по инвалидности в традиционном понимании. Однако государство гарантирует им поддержку в виде социальной помощи. Эта помощь оформляется через органы социальной защиты населения и призвана обеспечить базовый уровень материального обеспечения для тех, кто не может сформировать страховой стаж.

Пенсии по инвалидности для военнослужащих

Для военнослужащих, получивших инвалидность, система расчета пенсий имеет свои особенности, учитывающие обстоятельства, при которых была получена инвалидность. Размер пенсии зависит от того, связана ли инвалидность с выполнением боевых заданий или нет.

Инвалидность, связанная с войной (боевыми действиями). В этом случае размер пенсии по инвалидности значительно выше, отражая особый статус военнослужащего, пострадавшего при защите Родины. Выплаты составляют от 60% до 100% денежного довольствия военнослужащего. При этом государство гарантирует минимальные суммы выплат , что обеспечивает определенный уровень материальной поддержки независимо от размера денежного довольствия до наступления инвалидности.

Инвалидность не связана с боевыми действиями. Если инвалидность наступила не в результате боевых действий (например, из-за болезни, полученной во время прохождения службы, но не связанной с военными травмами), проценты выплат ниже. Пенсия в этом случае колеблется от 40 до 70% денежного довольствия военнослужащего.

Какие выплаты ждать в июле 2025 года

По состоянию на июль 2025 года ожидается, что вышеупомянутые принципы и процентные соотношения для расчета пенсий по инвалидности будут оставаться в силе. Любые дальнейшие повышения или изменения в законодательстве будут анонсированы Пенсионным фондом Украины и правительством. Лица с инвалидностью и их семьи могут обращаться в местные отделения Пенсионного фонда или органы социальной защиты для получения актуальной информации и индивидуальных консультаций по своим выплатам.