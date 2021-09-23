Пенсии и субсидии онлайн: в приложении "Дія" появятся новые услуги

Правительство одобрило соответствующее постановление.
Теперь станет удобнее оформить пенсии и субсидии, то можно будет сделать онлайн через приложение "Дія".
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Кабинет министров одобрил соответствующее постановление. Без очередей и походов в государственные учреждения на портале "Дія" можно будет:
- заполнить заявку на получение социальной субсидии;
- оформить пенсию;
- обратиться за предоставлением социальных услуг,
- оформить соцпомощь на детей разного статуса.
Услуги станут доступны благодаря расширению пилотного проекту по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных регионах. К концу этого года она будет работать уже в Киевской и Житомирской областях.
Как сообщалось, назначения субсидий украинцы могут проверить онлайн. Сделать это можно благодаря Единого государственному реестру получателей субсидий. В поиске нужно ввести область, населенный пункт, улицу и номер дома или квартиры.