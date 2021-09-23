Пенсии и субсидии онлайн: в приложении "Дія" появятся новые услуги

Пенсии и субсидии онлайн: в приложении "Дія" появятся новые услуги

Правительство одобрило соответствующее постановление.

Теперь станет удобнее оформить пенсии и субсидии, то можно будет сделать онлайн через приложение "Дія".

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Кабинет министров одобрил соответствующее постановление. Без очередей и походов в государственные учреждения на портале "Дія" можно будет:

заполнить заявку на получение социальной субсидии;

оформить пенсию;

обратиться за предоставлением социальных услуг,

оформить соцпомощь на детей разного статуса.

Услуги станут доступны благодаря расширению пилотного проекту по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных регионах. К концу этого года она будет работать уже в Киевской и Житомирской областях.

Как сообщалось, назначения субсидий украинцы могут проверить онлайн. Сделать это можно благодаря Единого государственному реестру получателей субсидий. В поиске нужно ввести область, населенный пункт, улицу и номер дома или квартиры.

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