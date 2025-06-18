Пенсии народных депутатов Украины: кто и сколько получает в 2025 году

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Народные депутаты Украины, даже после отмены специальных пенсий в 2017 году, продолжают получать выплаты по особым условиям — в основном через суд. Средний размер депутатской пенсии в 2025 году составляет более 21 тысячи гривен, а максимальная пенсия, которая ранее достигала 246 тысяч, после новых ограничений сократилась до 51 тысячи гривен.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король OBOZ.

Она отметила, что по состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсий, назначенных по закону «О статусе народного депутата Украины», составляет 21 071,3 грн. Это при том, что специальные пенсии народным избранникам были отменены еще в 2017 году, и с тех пор новые выплаты им не назначаются. Впрочем, некоторые бывшие депутаты добились возобновления выплат через суды.

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В 2024 году 56 экс-депутатов подали обращение в Конституционный суд, требуя пересмотра законности отмены индексации их пенсий в зависимости от роста зарплат действующих парламентариев. Таким образом, несмотря на официальную отмену привилегий, практика сохранения высоких выплат через судебные решения остается распространенной.

Когда-то самую большую пенсию в Украине получал бывший нардеп-регионал Сергей Кивалов. В определенный период ежемесячная выплата для него достигала 246 тысяч гривен. Это стало возможным благодаря справке из вуза, который он возглавлял, и решению одесского суда. Еще несколько лет назад его пенсия была 14 тысяч гривен, но за короткое время она выросла в 17 раз.

Однако в начале 2025 года в Украине была введена новая система ограничений на сверхвысокие пенсии. Выплаты, превышающие 23 610 гривен, теперь частично урезаются по специальным коэффициентам. Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, эти ограничения не затрагивают страховую часть пенсий — ту, что заработана взносами — и не касаются военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, а также семей погибших военных.

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В результате таких изменений максимальная пенсия, которая сейчас выплачивается бывшему нардепу, составляет 51 042 грн. В то же время сотни пенсионеров со статусом «специальных» уже пытаются оспорить новые ограничения через суд и в некоторых случаях — успешно.

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Еще одна категория, которой не коснулись новые ограничения — судьи в отставке. Их пожизненные денежные выплаты, которые являются аналогом пенсии, остались нетронутыми. Самая большая такая выплата сейчас составляет 390 тысяч гривен ежемесячно.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин рассказывал, как рассчитывается пенсия по возрасту в Украине, и приведет примерный расчет для заработной платы в 20 000 гривен, учитывая требования 2025 года.