Пенсии перестали выплачивать части украинцев: кого это касается и что делать

Пенсии возобновят даже после временной приостановки, но необходимо выполнить некоторые условия.

Пенсия.

Пенсия. / © iStock

С 1 января 2026 г. Пенсионный фонд Украины прекратил выплаты пенсий лицам, которые не выполнили обязательные требования до 31 декабря 2025 г. и не прошли физическую идентификацию.

Об этом сообщило главное управление Пенсионного фонда в Сумской области.

«Выплаты возобновляются в полном объеме (с учетом задолженности с даты прекращения, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии) после выполнения процедур», — говорится в сообщении.

Заметим, что такие граждане обязательно должны пройти физическую идентификацию, а также подтвердить неполучение пенсионных или страховых выплат от РФ — это касается лиц, находящихся или находящихся на временно оккупированных территориях. Физическая идентификация проходит несколькими способами.

Через «Действие.Подпись»:

  • войдите в личный кабинет на portal.pfu.gov.ua

  • в мобильное приложение «Пенсионный фонд»

  • авторизуйтесь с помощью «Действие.Подпись»

  • пройдите фотоидентификацию

  • введите пятизначный код

Эта процедура завершается автоматически через 3–5 минут.

Через видеоконференцсвязь

  • подайте заявление на портале (раздел «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи»)

  • или позвоните в контакт-центр: 0 800 503 753 (044) 281-08-70 (044) 281-08-71

  • выберите платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram и т.д.)

  • в назначенное время предъявите документ, удостоверяющий личность

Через дипломатические учреждения Украины

Этот формат касается лиц, находящихся за границей. В дипучреждении:

  • Получите справку о пребывании в ближайшем посольстве/консульстве.

  • отправьте оригинал по почте в территориальный орган ПФУ или загрузите сканированную копию через портал с КЭП

Лично

  • если вы находитесь на подконтрольной территории, — вернитесь в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк с паспортом

Подтверждение неполучения выплат от РФ

  1. В кабинете на portal.pfu.gov.ua сделайте это в разделе «Дистанционное информирование»: установите пометку.

  2. Во время видеосвязи: дайте устный ответ работнику ПФУ (фиксируется автоматически).

  3. При личном обращении: проставьте отметку в заявлении

  4. По почте (за границей): отправьте письменное сообщение вместе со справкой о пребывании в живых

Контроль выполнения можно проверить в личном кабинете на Портале или в приложении «Пенсионный фонд Украины».

После завершения идентификации и/или подачи сообщения выплаты возобновляются автоматически.

Как сообщалось, пенсии в Украине будут начисляться по-новому. Если бы новая пенсионная реформа заработала уже с 2026 года, то индексация выплат была бы намного ощутиме именно благодаря введению бальной системы. Кое-где надбавка могла бы достичь почти трех тысяч гривен вместо нескольких сотен.

