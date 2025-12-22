Пенсии по инвалидности: насколько они вырастут в 2026 году

Пенсии по инвалидности

С 1 января 2026 года в Украине запланирован очередной этап повышения социальных стандартов, что обусловлено ростом прожиточного минимума. Согласно положениям Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, этот шаг напрямую повлияет на размер минимальных социальных выплат.

Увеличится прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Вместо нынешних 2361 гривны этот показатель вырастет до 2595 гривен. Такая корректировка автоматически поднимет планку для минимальных пенсий и специальных государственных пособий.

Пенсии по инвалидности: новые суммы выплат

Самые ощутимые изменения коснутся ветеранов и лиц, чья инвалидность связана с боевыми действиями. Поскольку их выплаты исчисляются как кратный коэффициент до прожиточного минимума, в 2026 году они будут получать следующие суммы:

И группа: выплата составит 16 867,50 гривен (рост с 15 346,50 гривен).

ІІ группа: помощь увеличится до 13 623,75 гривны (вместо 12 395,25 гривны).

ІІІ группа: новый размер составит 9342 гривны (ранее 8499,60 гривны).

Важное уточнение касается ветеранов и участников боевых действий, которым исполнилось 85 лет. Для этой категории предусмотрена ежемесячная адресная помощь в размере 650% прожиточного минимума, что с 1 января составит 16 867,50 гривны.

Для гражданских лиц с инвалидностью радикальных изменений в формулах расчета не предусмотрено, однако их минимальная пенсионная выплата отныне не сможет быть меньше нового прожиточного минимума — 2 595 гривен.

Условия назначения пенсии по инвалидности

Напомним, что для получения пенсии по инвалидности лицо должно иметь установленную медицинскую группу и соответствующий страховой стаж (от 1 до 15 лет в зависимости от возраста на момент наступления инвалидности). Государство определяет размер этих выплат в процентах от пенсии по возрасту:

100% — для лиц с I группой инвалидности;

90% — для лиц с II группой;

50% — для лиц с III группы.

Такая дифференциация позволяет поддержать уровень доходов граждан в соответствии со степенью потери ими трудоспособности, обеспечивая справедливое распределение бюджетных средств.

Увеличатся ли другие социальные выплаты 2026 года

Кроме январского поднятия минимальных порогов, в марте 2026 ожидается ежегодная индексация пенсий. Хотя точный коэффициент рассчитывается на основе показателей инфляции и роста средней зарплаты за предыдущий год, экспертные прогнозы указывают на то, что темпы повышения могут быть выше, чем в предыдущие периоды.

Также продолжат действовать возрастные доплаты для пенсионеров, выплаты которых не превышают лимит в 10 340,35 гривны. Граждане старше 70, 75 и 80 лет будут получать соответствующие ежемесячные компенсационные выплаты, прилагаемые к основной сумме пенсии.