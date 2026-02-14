Пенсии по-новому: к каким изменениям готовиться

Пенсионное удостоверение.

В Украине зарегистрирован законопроект, упрощающий получение пенсий. Будут использовать данные из государственных электронных реестров — как основной источник подтверждения стажа.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщает «24 Канал».

Отмечается, документ актуален для тех, кто потерял документы по разным причинам — например, война, оккупация или ликвидация предприятий.

Основным источником подтверждения стажа хотят сделать сведения из государственных электронных реестров. Таким образом, Пенсионный фонд автоматически будет проверять наличие необходимых данных в реестрах. Если они есть, то человеку не нужно будет ничего дополнительно предоставлять.

Если же информация в госреестрах отсутствует, то ее нужно будет подтвердить на основании:

других документов;

показаний не менее двух свидетелей;

решение суда.

Отметим, в ПФУ подчеркивают, что основным документом, подтверждающим периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», является трудовая книжка.

Если трудовая книжка потеряна или в нее не внесены записи о работе, содержатся ли неправильные, неточные записи, то для подтверждения стажа принимаются:

данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

выписки или справки, составленные в частности на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций; личные счета и сведения о выдаче заработной платы;

удостоверение, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;

членские билеты профсоюзов (за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов).

Как сообщалось, трудовая книжка является основным документом, подтверждающим трудовой стаж. В то же время ошибки в записи трудовой книжки, «съедающие» десятилетия работы. Если трудовая книжка содержит неверные либо неточные записи о периодах работы, то для доказательства трудового стажа требуются остальные подтверждения.