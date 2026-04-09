Пенсии по-новому: в Украине изменили правила начисления

Трудовая книга.

Верховная Рада 9 апреля приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа. Некоторые граждане Украины получат пенсии без трудовой книжки. Законопроект поддержали 242 депутата.

Об этом стало известно с портала ВРУ.

Теперь граждане, чьи трудовые архивы были уничтожены или остались на оккупированных территориях, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью сведений из государственных электронных реестров и информационных систем.

Если трудовой книжки нет, стаж установят на основании других документов, содержащих данные о трудовой деятельности, уплате единого взноса, заработной платы и других сведений, необходимых для назначения пенсий, а также показаний двух свидетелей или решения суда.

Заметим, обязанность ПФУ информировать лицо при отсутствии в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа. В частности, в судебном порядке.

В частности, закон предусматривает:

Зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при предоставлении им за такие периоды отчетности. При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:

имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;

показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной с ним работе в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины;

решение суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характере выполняемой работы.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

В Украине в течение 2026 часть украинских пенсионеров может получить ежемесячную доплату за содержание детей или внуков. Речь идет о регулярной надбавке, назначаемой ПФУ. В частности, доплату могут получить пенсионеры, которые не работают или фактически удерживают ребенка или внука до 18 лет.

Кроме того, пенсионерам в возрасте 80+ могут увеличить пенсии более чем на 1000 грн. Такие граждане должны оформить справку о необходимости постоянного ухода. Для оформления надбавки необходимо получить медицинское заключение от семейного врача или МСЭК, подтверждающего потребность в посторонней помощи.

С 1 апреля могут прекратить выплаты пенсий по инвалидности. В ПФУ отмечают, что эта помощь назначается на определенный период, поэтому после его завершения начисление автоматически прекращается, если статус не подтвержден повторно.