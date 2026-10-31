Пенсии почти до 19 тысяч: кто имеет право на повышенные выплаты и как их оформить

Деньги / иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

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В Украине участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию и специальные финансовые доплаты от государства.

Как сообщает издание «На пенсии», окончательный размер таких выплат ветеранам зависит от ряда конкретных факторов.

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Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, основанному на профильном законодательстве, лица, имеющие статус участника боевых действий, получают возможность досрочного выхода на заслуженный отдых.

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Мужчины могут воспользоваться этим правом в 55-летнем возрасте при условии выслуги не менее 25 лет, тогда какженщинам достаточно достичь 50 лет и иметь стаж не менее 20 лет. При этом основная сумма начислений рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом общего срока уплаты страховых взносов и официального уровня денежного обеспечения.

Какие надбавки и какой реальный минимум предусмотрены для участников боевых действий

После индексации, проведенной в марте, минимальный размер ежемесячных пенсионных выплат для лиц, имеющих статус участника боевых действий, установлен на уровне 6197 гривен.

К рассчитанной базовой сумме пенсии в обязательном порядке добавляются предусмотренные законодательством льготные надбавки, в частности, повышение в размере 25 процентов от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, что составляет 648,75 гривны, а также ежемесячная целевая помощь в размере 40 гривен.

Если общая сумма пенсии с учетом всех доплат по-прежнему остается ниже 6197 гривен, государство компенсирует эту разницу за счет ежемесячной адресной помощи для достижения установленного гарантированного порога.

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Кто может получить денежную помощь в размере от 10 600 до 18 880 гривен

Значительно более высокие пенсионные выплаты предусмотрены для тех участников боевых действий, которые получили официальный статус инвалида вследствие войны. Для этой категории граждан государство гарантирует существенно повышенный минимальный уровень ежемесячной финансовой поддержки:

I группа инвалидности — не менее 18 885 грн;

II группа инвалидности — не менее 15 494 грн;

III группа инвалидности — не менее 10 625 грн.

Максимальная сумма, которую может получать пенсионер — как гражданский, так и военный, — ограничена 10 прожиточными минимумами и не может превышать 25 950 гривен.

Перечень документов, необходимых для оформления пенсионных выплат участникам боевых действий

Подать заявление о назначении или перерасчете пенсионных выплат можно непосредственно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в электронном формате через официальный веб-портал услуг ПФУ.

Вместе с заявлением необходимо предоставить оригиналы документов или их сканированные копии:

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паспорт и ИНН;

трудовая книжка или документы о военной службе (для подтверждения стажа);

справка о заработной плате (денежном обеспечении) за период до декабря 2016 года (если сведений нет в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;

справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

фотография (для изготовления пенсионного удостоверения).

В 2026 году гарантированный минимум пенсионных выплат для участников боевых действий установлен на уровне 6197 гривен. При этом сумма в 18 885 гривен предусмотрена исключительно для военнослужащих, получивших I группу инвалидности в результате боевых действий.

Для беспрепятственного получения выплат ветеранам рекомендуется заранее подготовить и проверить все служебные справки и подтверждающие документы.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

В Украине лица с инвалидностью II группы при наличии страхового стажа получают пенсию в размере 90% пенсии по возрасту, а при его отсутствии могут оформить государственную социальную помощь. Для военнослужащих выплаты по II группе инвалидности назначаются независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.

Кроме того, в ноябре 2026 года часть украинских пенсионеров автоматически получит дополнительные выплаты сверх гарантированных минимумов, если расчетная пенсия, рассчитанная на основе страхового стажа и дохода, окажется ниже.

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