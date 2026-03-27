Пенсии с 1 апреля вырастут не у всех: кому из тех, кто работает, пересчитают выплаты

В Украине готовят плановый перерасчет пенсий для граждан, не прекративших трудовую деятельность. С 1 апреля 2026 года процедура состоится автоматически.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на перерасчет

Процедура включает две категории граждан:

пенсионеры, которые по состоянию на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа после предварительного перерасчета;

лица, которые получили менее 24 месяцев стажа, но с момента последнего перерасчета или назначения выплат прошло два года.

Алгоритм исчисления выплат

Сообщается, что механизм перерасчета зависит от продолжительности приобретенного стажа. Если пенсионер отработал более 24 месяцев, учитывается обновленный страховой стаж. При этом закон позволяет избрать наиболее выгодный вариант дохода.

«Пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена, или, если целесообразно, может учитываться и заработок, который человек получал после назначения / предварительного перерасчета пенсии», — отметили в ПФУ.

Если же стаж составляет менее двух лет, выплаты пересматриваются не ранее чем через 24 месяца после предварительного перерасчета. В таком случае принимается во внимание только фактически приобретенный страховой стаж, без изменения показателя заработной платы.

Перерасчет осуществляется в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Нормативной базой также служит постановление Кабинета Министров Украины от 25.02.2026 № 236 и порядок, определенный постановлением правления ПФУ от 18.05.2018 №10-1.

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, некоторые из украинцев имеют право на доплаты к пенсии и другим социальным выплатам. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу.

Ранее сообщалось, что для защитников и защитниц Украины, лишившихся здоровья во время службы, 2026 год принес существенное повышение выплат. Благодаря росту прожиточного минимума и мартовской индексации на 12,1% пенсии ветеранов остаются значительно выше гражданских.

Также мы писали, индексация этого года охватила также полтора миллиона украинцев, чьи пенсии зависят не от возраста, а от состояния здоровья. ТСН.ua выяснил, сколько добавлено тем, кто имеет право на государственную выплату по инвалидности.