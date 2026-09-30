Реклама

Размер пенсионных выплат в Украине напрямую зависит от базовых экономических стандартов, прежде всего от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

В октябре 2026 года минимальные и максимальные выплаты пенсионерам не изменятся. Это обусловлено тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, остается зафиксированным на уровне 2 595 гривен. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Минимальная пенсия в стране соответствует этому показателю и составляет 2 595 гривен. В то же время максимальная выплата четко ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов, то есть 25 950 гривен.

Реклама

Итоговый размер пенсии для каждого украинца рассчитывается по специальной формуле. На окончательную сумму влияют продолжительность страхового стажа, размер официального заработка, с которого уплачивались взносы, и индивидуальные коэффициенты.

Пенсии в 2026 году в Украине — последние новости

По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине выросла за первое полугодиена 728 грн и составила 7 272 грн, однако около двух третей пенсионеров получали менее 7 000 грн, а разница между регионами превышала 4 000 грн.

Стоит отметить, что Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусматривает повышение пенсий, стипендий и отдельных государственных выплат на 20% для тех, кто проживает, работает или учится в горных населенных пунктах, перечень которых утвержден постановлением Кабмина № 647 от 11 августа 1995 года в редакции от 27 февраля 2024 года. Для назначения доплаты пенсионеру необходимо подтвердить статус населенного пункта и факт проживания, работы или учебы в нем, а не просто иметь регистрацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров