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Пенсии с 1 октября: украинцам назвали суммы выплат — от 2 595 до 25 950 гривен
Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, определяет пределы пенсионных выплат в Украине. По состоянию на октябрь 2026 года минимальная и максимальная пенсии остаются фиксированными.
Размер пенсионных выплат в Украине напрямую зависит от базовых экономических стандартов, прежде всего от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.
В октябре 2026 года минимальные и максимальные выплаты пенсионерам не изменятся. Это обусловлено тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, остается зафиксированным на уровне 2 595 гривен. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Минимальная пенсия в стране соответствует этому показателю и составляет 2 595 гривен. В то же время максимальная выплата четко ограничена законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов, то есть 25 950 гривен.
Итоговый размер пенсии для каждого украинца рассчитывается по специальной формуле. На окончательную сумму влияют продолжительность страхового стажа, размер официального заработка, с которого уплачивались взносы, и индивидуальные коэффициенты.
Пенсии в 2026 году в Украине — последние новости
По состоянию на 1 июля 2026 года средняя пенсия в Украине выросла за первое полугодиена 728 грн и составила 7 272 грн, однако около двух третей пенсионеров получали менее 7 000 грн, а разница между регионами превышала 4 000 грн.
Стоит отметить, что Закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предусматривает повышение пенсий, стипендий и отдельных государственных выплат на 20% для тех, кто проживает, работает или учится в горных населенных пунктах, перечень которых утвержден постановлением Кабмина № 647 от 11 августа 1995 года в редакции от 27 февраля 2024 года. Для назначения доплаты пенсионеру необходимо подтвердить статус населенного пункта и факт проживания, работы или учебы в нем, а не просто иметь регистрацию.
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