Пенсии семьям погибших: кто из родственников имеет право получить и в каком размере

Назначение пенсий для семей погибших — кто из членов семьи может получать деньги от государства в случае гибели военнослужащего и в каком размере читайте в материале ТСН.ua

Члены семей военных, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца. в соответствии со статьей 1 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Кто имеет право на получение пенсии

Нетрудоспособные члены семьи и иждивенцы

Право на пенсию в случае потери кормильца имеют члены семей, находившиеся на содержании военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести и нетрудоспособных членов семьи независимо или были ли они на иждивении.

Иждивенцами считаются члены семьи, если они были на полном содержании военнослужащего, или получали от него помощь, являвшуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Независимо от пребывания на иждивении пенсия назначается также:

Нетрудоспособным детям.

Нетрудоспособным родителям и жене (мужу), если они после смерти кормильца потеряли источник средств к существованию.

Нетрудоспособным родителям и жене (мужу) военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести в период прохождения службы или позже в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место во время службы.

Пенсия, назначенная в случае смерти одного из супругов, сохраняется и при повторной женитьбе пенсионера.

Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на такую пенсию.

Назначение пенсий детям

Также пенсия назначается детям погибших военных, обучающихся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания учебы, но не более чем до достижения ими 23 лет.

в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания учебы, но не более чем Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

В каком размере назначаются пенсии семье погибшего военного

Если право на пенсию имеет один член семьи военнослужащего , погибшего (умершего) в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте (родителям), супруге (мужу), другому нетрудоспособному члену семьи кормильца) – 70% от денежного довольствия кормильца.

, погибшего (умершего) в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте (родителям), супруге (мужу), другому нетрудоспособному члену семьи кормильца) – Если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены (супруга) — 50% от денежного довольствия кормильца.

В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших лиц с инвалидностью в результате войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей.

Семьям военнослужащих, умерших в результате увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы — 30% от заработка кормильца. Такая пенсия не может быть меньше двух прожиточных минимумов (по состоянию на данный момент это 4054 гривны для лиц, потерявших трудоспособность).

На какой период назначается пенсия или может изменяться размер пенсии

Пенсия назначается на весь период, в течение которого член семьи считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста, пенсия назначается пожизненно. Такая пенсия назначается со дня смерти кормильца.

Перерасчет пенсии или прекращение ее выплаты в результате изменений в составе семьи производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.

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